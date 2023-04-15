Шмыгаль: Украина и США разрабатывают аналог «плана Маршала»

«Результаты встречи с представителями американского правительства в очередной раз подтвердили стратегический характер наших взаимоотношений. На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге “плана Маршала” для Украины, о трансформации экономики», — сказал украинский премьер.

Шмыгaль утверждает, что прямые иностранные инвестиции, особенно из США, заложат основу для трансформации украинской экономики и обеспечат экономическую безопасности Украины.

Кроме того, премьер Украины заявил о срочности получения украинскими войсками необходимого вооружения, в частности, ракет большей дальности.