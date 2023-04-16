Самая красивая стюардесса РФ снялась в Таиланде обнаженной

09:06 2023-04-16

Модель Алена Глухова решилась на дерзкую фотосессию. Звезда подиума решилась сбросить свои одежды после родов.

«Вице-мисс мира», получившая этот титул в категории «Топ самых красивых стюардесс» любит эксперименты, сообщает Космополитен.

Алена вот уже более года живет в Таиланде, куда перебралась с мужем Денисом Писаревым и сыном Космосом. Пара продала свое имущество в Санкт-Петербурге, чтобы начать на экзотическом курорте новую жизнь.

Недавно модель провела пикантную съемку, идею которой продумала до мелочей. Глухова обнажилась полностью, прикрыв себя лишь нежными цветами - на манер нижнего белья. 

Чувственные фото Алена сопроводила подписью:

Во мне просыпается женщина.

По словам звездной стюардессы, она всегда знала, к какому идеальному образу стремиться. В это понятие она вкладывает не только внешность, но также внутренние качества и самореализацию. Для нее важен баланс:

В любви к себе - в первую очередь. У себя я на первом месте, потом уже всё остальное. Я чувствую, что это лишь начало.

Дальше - еще больше глубины и понимания, свободы и самовыражения. Жизнь, я тебя люблю! И бесконечно благодарю.

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