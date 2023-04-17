Пентагон: КНР игнорирует запросы США на диалог по военной линии

«Реальность такова, что в КНР не берут трубку, когда мы звоним им. Наши попытки выйти на связь с Китаем в значительной степени игнорировались», — сказал Каль во время выступления на площадке издания Foreign Policy.

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам также выразил свою уверенность в том, что у Китая якобы недостает политической воли для общения со Штатами.

Кроме того, Колин Каль считает, что КНР может пытаться расширить свое влияние на мировой арене в ущерб США и всему коллективному Западу, если Вашингтон не примет превентивных шагов.