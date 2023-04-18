На речь Макрона о необходимости ускорения пенсионной реформы люди ответили «маршем пустых кастрюль»

Многие жители Франции вышли на улицы перед административными зданиями, участвуя в стихийных протестах, проходивших под видом "марша пустых кастрюль".

Люди держали в руках кастрюли и стучали по ним ложками. Так они высказали свое недовольство недавней речью Макрона о пенсионной реформе в стране.

По мнению протестующих, глава Франции не желает вести диалог с обществом, вызывая у людей открытое негодование.

Волна протестных акций прокатилась по многим городам, включая Нант, Бордо, Тулуз, Страсбург, Ренн.