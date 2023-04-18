Пересильд наградят званием Героя РФ за съемки в первой картине в космосе

Недавно состоялась премьера первого фильма, который снимался в космосе.

Главную роль в картине "Вызов" сыграла известная российская актриса Юлия Пересильд, обошедшая на кастинге на роль женщины-врача тысячи коллег.

Гильдия актеров намерена выступить с предложением наградить артистку "Золотой звездой" за съемки в космосе. Представители ассоциации называют работу Юлии в проекте подвигом.

Глава союза актеров Валерия Гущина убеждена, что им удастся добиться награды для Пересильд. Гущина удивлена, почему Юлию не удостоили почетного звания сразу.

Для съемок в "Вызове" на орбиту вылетал первый в истории киноэкипаж в составе актрисы, режиссера картины Клима Шипенко и космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова.