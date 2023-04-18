Bloomberg: Макрон и Китай создадут план по переговорам между РФ и Украиной

Американское новостное агентство Bloomberg уведомляет, что французский президент Эммануэль Макрон попросил своего советника Эмманюэля Бонна активизировать контакты с ведущим китайским дипломатом Ван И. Поручение Макрона было сделано после того, как он посетил Пекин с рабочим визитом, встретившись с Си Цзиньпином.

По словам Эммануэля Макрона, его поручение обязывает Бонна совместно с Ван И начать разработку французско-китайского мирного плана по Украине, который подразумевает возобновление переговоров между Киевом и Москвой для скорейшего завершения российской специальной военной операции.

Аналитики& Bloomberg уверены, что Макрон хочет предложить китайскому истеблишменту своё видение варианта прекращения боевых действий в Украине. Данный план предполагает, что возобновление российско-украинского переговорного процесса может произойти уже грядущим летом.

Также в Bloomberg утверждают, что план Эммануэля Макрона предполагает предоставление Киеву долгосрочных гарантий безопасности украинской государственности. В то же время ожидается, что тема гарантий безопасности для Украины будет подниматься на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Резюмируя, в Bloomberg выразили уверенность в том, что администрация НАТО предложит модернизировать украинскую армию для повышения степени её боеготовности.