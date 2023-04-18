Захарова рассказала о романе с Богомоловым

Актриса Юлия Захарова, будучи гостьей Ютуб-шоу "PROжизнь", рассказала, что встречалась с нынешним мужем Ксении Собчак, режиссером Константином Богомоловым.
Артистка удивила информацией о том, что состояла в отношениях с театральным деятелем в течение 7 лет. "Романтик" между знаменитостями начался на 3-ьем курсе института.
Отношения с Константином Юлия назвала семьей, отметив, что они расписаны не были.
Богомолов попросил никому не рассказывать о том, что у них была романтическая связь. Захарова предполагает, что жена режиссера Дарья Мороз, теперь уже бывшая, "неадекватно" относилась к экс-возлюбленным.
Актриса пожаловалась, что "театрал" удалил ее даже из друзей, женившись на Мороз.
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