18 апреля журналисты американской газеты The Washington Post со ссылкой на "слитые" секретные документы Пентагона рассказали, что генеральный секретарь Организации Объединённых наций Антониу Гутерриш был очень недоволен результатами своей поездки в Киев 8 февраля нынешнего года.

По данным WP, Гутерриш буквально пришёл "в ярость" из-за того, что во время визита в украинскую столицу его заставили участвовать в церемонии награждения солдат вооружённых сил Украины. В статье Washington Post фигурируют сведения о том, что генсека ООН разозлил тот факт, что его не предупредили о необходимости участвовать в подобном мероприятии.

Кроме того, американские публицисты рассказывают, что во время награждения бойцов ВСУ Антониу Гутерриш был вынужден сдерживать свою улыбку. Также в WP утверждают, что Гутерриш скрывал свой смех во время слов Владимира Зеленского о территориальной целостности украинского государства.

В послесловии к колонке журналистов Washington Post говорится, что Антониу Гутерриш прибыл в Украине в надежде помочь данной стране, однако представители украинского истеблишмента делают всё для того, чтобы Организация объединённых наций прекратила своё существование.

Накануне ряд американских изданий рассказали, что попавшие в сеть документы Пентагона свидетельствуют о том, что разведка США осуществляла слежку за Гутерришем.