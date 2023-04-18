ТАСС: в Брянске арестовали мужчину за попытку незаконно пересечь границу для вступления в ряды ВСУ

Пересечь границу в обход установленных и открытых пунктов пропуска на территории Стародубского района Брянской области с целью вступления в ряды украинских войск мужчине не удалось, его задержал пограничный наряд.

Отмечается, что задержанный является 23-летним жителем города Новошахтинск Ростовской области.

Согласно заявлению объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области, подозреваемому в покушении на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая текущего 2023 года.