ТАСС: в Брянске арестовали мужчину за попытку незаконно пересечь границу для вступления в ряды ВСУ

20:23 2023-04-18

Информагентство ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Брянской области сообщило, что суд в Брянске арестовал мужчину за попытку незаконно пересечь границу для вступления в ряды Вооружённых сил Украины.

Пересечь границу в обход установленных и открытых пунктов пропуска на территории Стародубского района Брянской области с целью вступления в ряды украинских войск мужчине не удалось, его задержал пограничный наряд.

Отмечается, что задержанный является 23-летним жителем города Новошахтинск Ростовской области.

Согласно заявлению объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области, подозреваемому в покушении на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая текущего 2023 года.