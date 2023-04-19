Доктор Мясников объяснил, по каким признакам можно распознать преддиабет

Теледоктор рассказал об опасности преддиабета, а также дал советы, что предпринять для профилактики его появления, сообщает Лента.ру со ссылкой на Телеграмм-канал врача.

Преддиабет — это состояние, при котором сахар в крови еще не норма, однако пока не достиг диабетических показателей, — пояснил специалист.

Отвечая на вопрос, какие симптомы проявляют это состояние, эксперт назвал болезнь «немой». Он уточнил, что специфических симптомов у недуга нет.

Мясников также отметил, что в трети случаев преддиабет переходит в реальный диабет и подчеркнул, что при таком состоянии возможна спонтанная ремиссия. Преддиабет может перейти в диабет, спровоцировать атеросклероз сосудов и стать фактором риска для инфарктов и инсультов.