Захарова: разговор с послами США, Канады и Британии в МИД РФ был жёстким

Утром 19 апреля журналисты информагентства Sputnik опубликовали интервью с сотрудником Министерства иностранных дел Марией Захаровой, которая впервые поделилась подробностями о беседе с американским, канадским и британским послами, вызванными в МИД России днём ранее.

По словам Захаровой, беседа с западными коллегами прошла в "жёсткой тональности", поскольку работники российского внешнеполитического органа не преследовали цели смягчить способ донесения своей позиции до дипломатических представителей недружественных стран.

Днём ранее диппредставители Лондона, Оттавы и Вашингтона были вызваны в здание Министерства иностранных дел РФ в Москве, где им подробно объяснили недопустимость вмешательства во внутренние дела России. По итогам беседы всем трём послам был заявлен решительный протест.

Известно, что причиной для вызова канадского, американского и британского послов в МИД РФ являются их публичные высказывания о решении Мосгорсуда вынести приговор Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом по решению МИД России), который признан виновным в дискредитации российской армии и раскрытии государственной тайны.

Накануне Кара-Мурза был приговорён к 25-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч российских рублей.