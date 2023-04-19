Маляр: ВСУ уже ведут контрнаступление на четырёх основных направлениях

Днём среды, 19 апреля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр выступила на ведомственном брифинге, где публично заявила, что контрнаступление ВСУ уже началось и проходит на четырёх ключевых направлениях, которыми для Киева являются Марьинское, Артемовское, Авдеевское и Лиманское.

По данным Маляр, в районе этих населённых пунктов и прилегающих к ним сёл украинские Вооружённые силы приступили к осуществлению активных штурмовых действий с целью смещения российских военных с занимаемых ими позиций, что может быть расценено как контрнаступательная операция.

Характерно, что ранее лидер Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что украинское контрнаступление идёт уже сейчас, и представителям мировой общественности не следует ожидать некой конкретной даны начала масштабной атаки со стороны армии Украины. Позднее Данилов отказался от своих слов, отметив, что серьёзное контрнаступление будет начато "в самый последний момент".

Днём ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что не станет раскрывать дату начала грядущей контрнаступательной операции ВСУ. Вместе с тем украинский чиновник пообещал, что обещанное офисом Зеленского контрнаступление будет "удивительным".

17 апреля американская газета Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона уведомила, что контрнаступление армии Украины должно стартовать 30 апреля.