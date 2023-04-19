«Я сдаюсь»: блогеру Гоар Аветисян очень плохо после операции на груди

Интернет-звезда ранее весила более 130 кг, но в итоге сумела избавиться от лишнего веса. Сейчас блогер продолжает работу над совершенствованием своего тела, однако столкнулась с непредвиденным, сообщает 5-tv.ru.

Гоар Аветисян пожаловалась на самочувствие после хирургического вмешательства по уменьшению груди. По словам визажиста, после пластики тело стало уродливым. Она поделилась переживаниями в личном блоге.

Господи, когда же это закончится? Я долго отрицала, не принимала ситуацию, потому что отказывалась видеть грудь уродливой, в шрамах. Но я сдаюсь. Согласна на любые шрамы, пусть только заживет, — сообщила она подписчикам.

Блогер рассказывала, что пережила пластику еще месяц назад, но швы на груди не заживают - наоборот, стали расползаться, и ее это пугает до безумия. Звезда едва не потеряла сознание, увидев увеличение раны на своем бюсте.

Ранее звездный визажист писала, что операция была очень тяжелой, после нее пришлось долго отходить от наркоза.