Маск назвал дефолт в Америке вопросом времени

18:34 2023-04-19

Второй в списке самых богатых и влиятельных людей планеты, предприниматель Илона Маск заявил, что Штаты неминуемо ждет дефолт, так как расходы федерального бюджета заоблачны.

Илон Маск ответил на публикацию членов американского правительства о том, что республиканцы могут погрузить страну в дефолт.

Маск обратил внимание на огромные расходы федерального бюджета, которые обязательно приведут к дефолту. Никаких может нет. Это вопрос времени.

Ранее руководитель Министерства финансов США Джанет Йелен предостерегала, что дефолт в США приведет к недоверию к американскому доллару как валюте, в которой хранят сбережения в стране и за ее пределами.

В феврале текущего года вопрос о "поднятии потолка госдолга США" выносил на обсуждение председатель Федеральной резервной системы США Джер Пауэлл, предупреждая, что если этого не произойдет, то последствия для экономики страны могут быть плачевными.

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