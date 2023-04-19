Маск назвал дефолт в Америке вопросом времени

Илон Маск ответил на публикацию членов американского правительства о том, что республиканцы могут погрузить страну в дефолт.

Маск обратил внимание на огромные расходы федерального бюджета, которые обязательно приведут к дефолту. Никаких может нет. Это вопрос времени.

Ранее руководитель Министерства финансов США Джанет Йелен предостерегала, что дефолт в США приведет к недоверию к американскому доллару как валюте, в которой хранят сбережения в стране и за ее пределами.

В феврале текущего года вопрос о "поднятии потолка госдолга США" выносил на обсуждение председатель Федеральной резервной системы США Джер Пауэлл, предупреждая, что если этого не произойдет, то последствия для экономики страны могут быть плачевными.