WSJ: в США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных документов Пентагона

Обозреватели WSJ пояснили, что высокопоставленные американские чиновники не исключают привлечения к ответственности ряда служащих разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии США в Массачусетсе, в котором служил обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона военнослужащий Джек Тейшейра.

Пентагон намерен установить, соблюдало ли вышеуказанное подразделение процедуры, предназначенные для защиты от утечек секретных документов.

Отмечается, что важнейшим является вопрос о том, эффективно ли утилизировались печатные секретные документы, подобные тем, которые попали в открытый доступ.