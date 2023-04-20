Культовый фильм «Сумерки» станет сериалом, началась подготовка к съемкам

Хорошая новость для фанатов вампирской саги: журналисты Variety сообщили неожиданную, но радостную информацию: сериал «Сумерки» уже на стадии разработки, пишет Супер.ру.

Издание уточняет, что история основана на первоисточнике Стефани Майер, за съемки отвечает исполнительный продюсер Эрик Фейг, компания Temple Hill которого продюсеровала 5 фильмов франшизы.

Киностудия Lionsgate, которая взялась за этот ремейк, сейчас ищет сценариста. Неизвестно, будет ли участвовать в съемках автор истории, однако киностудия рассчитывает на это.

В целом сведений об этом пока мало. Но известно, что речи о том, что роли Эдварда и Беллы достанутся Кристен Стюарт и Роберту Паттинсон, не идет. Кроме того, с периода съемок оригинальных «Сумерек» прошло столько времени, что актеры давно не похожи на школьников.

Создатели ремейка намерены просчитать все риски и хорошо подготовиться к волне хейта, потому что фанаты вампирской парочки переосмысление этой истории могут не оценить.