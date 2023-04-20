Диабет под контролем: какую огромную пользу организму дает лавровый лист

Лавровый лист в качестве приправы человечество использует тысячи лет. Лавровый лист содержит 4 суточные нормы марганца и две – железа. Он также богат на кальций, витамины В6 и В9.

Как уточняет сайт "Еда живая и мертвая", в сушеном виде лавровый лист полностью сохраняет свои полезные свойства. Американские учёные установили, что лавровый лист способен усилить активность инсулина, что, в свою очередь, помогает контролировать диабет I и II типа.

Эксперты из Пакистана, в свою очередь, заметили: у пациентов, которые в течение месяца принимали около 3 г молотого лаврового листа, снизился уровень сахара примерно на 21-26 процент, а общий холестерин - на 20-24 процента.

В народной медицине для снятия воспалений и зуда используют отвары из лаврового листа. Наука эти свойства лавра не отрицает, однако пальму первенства отдает алоэ и аптечной ромашке.

Зато лавровый лист очень хорош как антиоксидант. Он богат полифенольными соединениями - флавоноидами, дубильными веществами, фенольными кислотами и лигнанами.

Он укрепляет иммунитет, нервную систему, защищает от рака, укрепляют сосуды, улучшает пищеварение, а также препятствует преждевременному старению. Плюс и в том, что противоокислительные свойства лавра устойчивы при нагревании.

Российские исследователи выяснили, что лавровый лист может блокировать свободные радикалы - молекулы, которые известны повышенной химической активностью, что далеко не всегда на пользу.

Эта приправа имеет и антимикробные, антигрибковые, противовоспалительные и обезболивающие свойства.

Исследователи Сеченовского Университета и Института биоорганической химии РАМН сумели выделить из лаврового листа алкалоид линдолдхамин. Не исключено, что в скором будущем он может стать основой для болеутоляющих препаратов будущего поколения.

В этой пряности немало и цинеола - вещества, которое способно воздействовать на воспалительный процесс, причем даже в активной стадии. Цинеол, кроме того, антисептик, который стоматологи используют для борьбы с кариесом. Иногда достаточно просто пожевать лавровый лист, чтобы облегчить симптомы стоматита.