Мозгом не стареть: какая популярная добавка защитит от деменции

Специалисты Центра эпидемиологии и здоровья населения из Австралийского национального университета установили, что ежедневное добавление в меню магния улучшает здоровье мозга и даже служит профилактикой деменции. Речь идет не только о самом веществе, но и о продуктах, которые богаты магнием.

Этот элемент известен как противовоспалительное и успокаивающее, его принимают для иммунитета от инфекций, повышения мышечной силы, правильной работы кишечника и мочеполовой системы.

Магний также положительно влияет при возбудимости нервной системы и работает в "сотрудничестве" с корой головного мозга. ученые решили выяснить: как он сказывается на работе центральной нервной системы и мозга в целом.

В исследовании участвовали 6000 человек в возрасте 40-73 лет. Ни у кого из волонтеров на момент работы не была диагностирована деменция. Кроме использования данных об образе жизни, питании, медданных, у добровольцев медики ежедневно измеряли потребление магния.

Часть участников принимали по 550 мг магния ежедневно, часть - 350 мг магния. При этом у первой группы возраст головного мозга был несколько меньше биологического.

Даже участники за 55 лет имели, по словам ученых, мозг «минимум на год моложе». У них также было меньше проблем с памятью и когнитивными задачами.

Объем мозга с возрастом сокращается. Этого можно избежать, увеличив потребление магния на 41 процент. Это связано со снижением риска либо отсрочкой наступления деменции и с улучшением когнитивных функций , — рассказал молодой ученый Австралийского университета Хавлах Алатик.

По словам авторов исследования, магний участвует в механизмах развития разных заболеваний мозга. Его высокий уровень способен снижать окислительный стресс и системное воспаление. А также - улучшать синаптическую пластичность, которая является основным механизмом, связанным с памятью и обучением.

К слову, другие исследования показали: у пациентов с Альцгеймером уровень магния в крови намного ниже, нежели у здоровых людей.

Какие продукты содержат магний? Это шпинат, семена льна и конопли, тыква, кунжут, чиа, кешью, отварная гречка, бурый рис, овсяные хлопья долгой варки, красная фасоль, бананы, авокадо, брокколи и многие другие.