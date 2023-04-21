Самая большая в мире ракета Starship взорвалась при первом запуске после 4-й минуты полета

Из-за непредвиденной ситуации ракета-носитель с кораблем на борту смогла пролететь только 4 минуты после пуска, после чего взорвалась.

Первая ступень не смогла отделиться из-за некорректной работы двигателей.

На официальном сайте компании-производителя велась прямая трансляция события.

После того как 120-метровая ракета пролетев 38 км, она стала бесконтрольно вращаться, потом произошел взрыв.

По версии специалистов, на старте случилась неожиданная разборка ракеты, причины этого пока не установлены.

Компания SpaceX намерена применять такие ракеты для отправки астронавтов на Луну по программе "Artemis-3" в 2025 году.

Также на ней планируется проводить космические частные полеты, включая облет вокруг Луны. В будущем ракету планируют задействовать, чтобы доставлять людей на Марс.

Информация передана ТАСС.