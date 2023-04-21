Litgrid: Литва впервые в истории отключится от электросистемы России

Пресс-служба компании Litgrid сообщают, что в грядущую субботу, 22 апреля, Литва в качестве эксперимента планирует отключиться от российской электросистемы на десять часов, с 11 утра до 9 вечера. Ожидается, что в это время потребности литовского государства в электричестве будут покрывать поставки энергии из Польши и Швеции.

По словам генерального директора литовского энергоконцерна Litgrid Рокаса Масюлиса, испытательное отключение от российской энергетической системы будет произведено в рамках проверки способности государства изолированно обеспечивать свои нужды в бесперебойном электроснабжении без зависимости от поставок из России.

Также Масюлис отметил, что тестовое прекращение получения российского электричества необходимо для проверки готовности Литвы в будущем присоединиться к синхронной сети континентальной Европы, которая обслуживает потребности в электричестве 24-ёх европейских государств.

Характерно, что данное отключение Литвы от российской электросети станет первым в новейшей истории. Известно, что литовское государство традиционно производит транзит электроэнергию в Калининградскую область России, однако из-за тестовых работ данный регион окажется временно отрезан от цепи поставок.

В пресс-службе российской компании "Интер-РАО" утверждают, что фирма заблаговременно подготовилась к инициированным Вильнюсом испытаниям и увеличила запасы электроэнергии в Калининградской области.