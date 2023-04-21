Садовод со стажем рассказал об основных признаках старения рассады и почему это плохо

Старение рассады хорошим делом не назовешь. Надо стараться не допускать этого, растение начинает страдать и, конечно, последствия могут быть плачевными.

Корни заняли собой весь земляной ком и дальне не знают, куда им расти. Теснота приводит к отмиранию, нехватке питания.

Подкормки дело не исправят, растениям нужно больше простора, поэтому переваливаем их в более свободную тару.

Желтеют листья, растущие снизу, постепенно опадают. Тут дело, скорее всего, в плохом освещении.

Может быть ваша рассада слишком близко стоит друг к другу, нужно раздвинуть стаканчики пошире, дать доступ свету.

Желтеть листочки могут и от нехватки питания, когда верх нуждается в питательных элементах, он тянет их из нижних листьев, и он желтеют.

Это возможно, если корни уперлись в стенки тары и не могут дальше расти, они взяли все возможное питание, растение голодает, корни при этом гниют.

О старении рассады говорит оэдема или хлороз. Это происходит, когда корням плохо из-за тесноты или дефицита питания.

Иногда рассада даже начинает зацветать, появляются бутоны, коронные цветки.

Это плохо при маленьком росте саженцев и слабо сформированных корнях, поэтому бутоны нужно обрывать, как и цветки - для них еще не пришло время.

Если этого не сделать, то все силы растения уйдут на созревание плодов, корни перестанут расти, кусты не развиваются, даже когда оказываются в открытом грунте.