Захарова обвинила Вайкуле в нечеловеческой злобе из-за призыва сносить памятники советским воинам

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, посчитала злобные высказывания Лаймы Вайкуле, призывающей к сносу монументов, полной чушью.

По словам дипломата, певица "поставила новый рекорд некомпетентности". Захарова добавила, что заявлять о сносе памятников можно только из "чистого невежества и нечеловеческой злобы".

Также представитель МИД РФ посчитала нужным вспомнить смысл понятия "памятник", которое берет начало от слова "память", а не от выражения "художественная ценность".

При этом Захарова обвинила Вайкуле в атрофированном художественном вкусе.

Людей, которые сносят памятники, особенно те, которые воздвигнуты в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами.

До этого артистка Лайма Вайкуле позволила себе резкое высказывание об увековечивании памяти солдат, погибших во время ВОв и о праздновании Дня Победы.