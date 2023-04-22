Times: Борис Джонсон считал себя королем и фюрером

Такую информацию журналисты нашли в книге Энтони Селдона и Рэкмонда Ньюэлла «Джонсон на Даунинг-страит. История изнутри».

В книге приводятся слова Джонсона о том, что он фюрер и король, принимающий решения, поэтому должен все держать под контролем.

Авторы пишут, что бывший премьер позволял себе нецензурные выражения в отношении критиков из Консервативной партии.

Оскорбительные высказывания были замечены за Джонсоном также в адрес Эммы Такер, бывшего редактора The Sunday Times.

Борис Джонсон заявил о своей отставке 7 июля 2022 года. Это было связано с незаконным проведением вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.