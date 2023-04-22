Садовод-эксперт научил, как сделать процедуру полива более полезной, внося в воду добавки

Заранее подыщите большую емкость, например бочку на 200 л, чтобы там готовить полезную для поливов воду.

Марганцовка, добавленная в воду, защищает от грибка и других заболеваний. Раствор губителен для возбудителей инфекций, укрепляет здоровье растений.

Делаем концентрированный раствор в литре воды. Потом его выливаем в бочку с водой.

Гумат калия добавляйте в воду в период появления плодов, он улучшит их вкусовые качества.

Делаем так: в горячую воду добавляем десять капель средства, держим в емкости час. Потом этот раствор выливаем в бочку.

С помощью йода можно улучшить воду, придав ей обеззараживающие свойства. Для этого добавляем десять капель сразу в большую емкость, не готовя предварительно концентрат.