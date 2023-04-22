Ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, что старение из-за стресса может быть обратимым

Они обнаружили, что стрессовые события ускоряют старение, но после восстановления биологический возраст возвращается к исходной отметке.

В качестве примера ученые проанализировали образцы крови людей, которые перенесли экстренную операцию.

Через неделю после нее маркеры биологического возраста вернулись к первоначальным показателям.

Биологический возраст оценивается учеными с помощью анализа изменений ДНК и особых колпачков на концах хромосом – теломер.