Лавров оценил платье журналистки вместо ответа на вопрос о зерновой сделке

После первой части заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке Лавров направился на встречу с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

Одной из тем, которую планировалось обсудить на этой встрече, была возможность продолжения работы зерновой сделки.

По пути журналистка агентства Reuters задала глава МИД РФ вопрос о том, мертва ли зерновая сделка.

Лавров остановился перед девушкой, однако вместо ответа на вопрос сказал: «Хорошее платье». Не ответил он и на вопрос другого журналиста об аресте американского корреспондента Эвана Гершковича.