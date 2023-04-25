Ведущий Такер Карлсон, который часто выступал с критикой Белого дома, ушел из Fox News

Согласно источнику, последний телеэфир с Карлсоном состоялся 21 апреля.

Почему Такер Карлсон ушел из Fox News, пока не объясняется, нет сведений также о том, была ли это его собственная инициатива или ведущего уволило руководство.

Известно, что бывший ведущий новостного канала - сторонник правого крыла Республиканской партии США.

Также Карлсон знаменит тем, что часто выступал с критическими заявлениями против Белого дома.

Например, в весной прошлого года он осуждающе высказался по поводу очередной военной помощи Украине.

Тогда он выступил с предложением: перед тем как отправлять помощь Зеленскому, надо выяснить его финансовые возможности.

Осенью 2022 года Карлсон обвинял свое правительство в намеренном затягивании кризиса на Украине.

Весной этого года американский ведущий неодобрительно высказался о большом жюри в Нью-Йорке, которое решило выдвинуть ряд обвинений против Дональда Трампа.

Такер назвал подобные действия властей политической чисткой.