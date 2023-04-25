В сознание не пришла: певица хита «Я у твоих ног» Наталия Власова введена в кому

Певице почуствовала себя плохо вечером в воскресенье на корпоративе в Москве. Медики выявили у звезды сердечную недостаточность. Состояние Натальи Власовой с того момента резко ухудшилось, сообщает Космополитен.

Артистку сразу после госпитализации сразу же перевели в реанимацию. Медики начали обсуждать возможность введения ее в кому, однако мама Наталии поначалу была против.

Как оказалось, у исполнительницы хита «Я у твоих ног» проблемы с сердцем наблюдаются давно, у нее диагностирована ишемия.

Врачи вчера вечером решились на радикальные меры.

Ввели в 18.30 в медикаментозную кому. В сознание она так и не приходила, — рассказал СтарХиту инсайдер.

Пиар-менеджер певицы подтвердил госпитализацию артистки.

Наталия в больнице. Попала в реанимацию, у нее проблемы с сердцем, — рассказал Андрей Карпов в интервью Газете.ру.

Звезде стало плохо во время выступления в ночном клубе, и за кулисами она потеряла сознание. На плохое самочувствие Волкова жаловалась еще до выхода на сцену, но запланированное ранее выступление отменять не стала.