Ядовитая змея забралась в самолет и вызвала аварийную посадку

Пилот Рудольф Эразмус во время полета почувствовал что-то холодное на бедре, но сперва не придал этому значения.

«Я думал, что моя бутылка с водой протекает», — рассказал он в интервью CNN.

Затем южноафриканец все же рассмотрел в чем причина проблемы и остолбенел.

«Я видел, как змеиная голова прячется под моим сиденьем», - вспоминает Эразмус.

По сообщениям СМИ, пилот направлялся в Преторию на небольшом частном самолете с четырьмя пассажирами.

Beechcraft Baron, двухмоторный поршневой самолет, вылетел из Блумфонтейна в ЮАР, но спустя 140 км полета произошла аварийная посадка в аэропорту Велком.

Как позже определили прибывшие специалисты, неожиданный пассажир оказался капской коброй укус которой смертелен для человека.