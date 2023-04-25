Макрона приветствовал концерт из кастрюль

Макрон прибыл в этот город в центральной Франции с визитом в городской многопрофильный университетский медицинский центр.

Несколько сотен протестующих против пенсионной реформы, вооружились кастрюлями, консервными банками, кружками и трубами, собрались вдоль железнодорожной ветки возле дома престарелых.

Как отмечают местные СМИ, префектура запретила в этот день шествия и митинги в этом городе, чем по мнению правозащитных организаций нарушила права местных жителей, которые таким образом решили показать свое отношение к пенсионной реформе.