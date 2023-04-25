Покойную жену Шаляпина поместили в мавзолей

Прохор Шаляпин на вопрос журналистов о том, посещал ли он место погребения своей жены Татьяны-Клаудии Дэвис, ответил, что сегодня это большая проблема.
Певец рассказал, что родители покойной прислали ему фото урны бывшей жены, а добраться в Канаду и посетить мавзолей, где похоронена супруга, он не может.
Огромная проблема сейчас получение визы. Даже если добро на въезд в саму страну будет дано, то все равно придется ехать в объезд.
Шаляпин надеется, что трудные времена пройдут и он наконец-то сможет посетить место захоронения Татьяны-Клаудии.
Прохор сообщил, что с родителями Дэвис, для которых она была единственной дочерью, общается каждую неделю.
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