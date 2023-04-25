Производитель аккумуляторов Varta потерял в 2022 году 200 млн евро

Компания понесла убытки в размере около 200 миллионов евро, сообщили ее представители в Эльвангене во вторник вечером.

Это связано с незапланированной амортизацией основных средств в подразделении литий-ионных кнопочных элементов, которое Varta когда-то приносили большой рост.

В 2021 году компания, зарегистрированная в SDax, получила прибыль в размере почти 126 миллионов евро.

Кроме того, Varta обременена высокими затратами на энергию и сырье, группа недавно инициировала комплексную программу экономии и конверсии.