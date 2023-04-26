Плохое самочувствие помешало Эрдогану продолжить интервью в прямом эфире

Интервью президента Турции проходило во вторник вечером.

Внезапно прямая трансляция резко остановилась в момент, когда представитель СМИ спрашивал Эрдогана о будущих кадровых перестановках в кабинете министров.

Повисшая пауза привела к бурному возмущению в социальных сетях.

Однако глава Турции вернулся в эфир и сам разъяснил всю ситуацию.

Он сообщил о том, что накануне "подхватил желудочный грипп", в связи с чем даже намеревался отменить выступление на телевидении.

Интервью все же состоялось и было продолжено после того, как Эрдоган принес свои извинения телезрителям в прямом эфире.