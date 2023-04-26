Захарова сравнила США с Шапокляк из мультфильма о Чебурашке

«Есть же сказка прекрасная Успенского про Крокодила Гену и Чебурашку, и там был такой герой – Шапокляк… Из мультфильма я очень хорошо помню её четверостишье, которое она пела: “Кто людям помогает – тот время тратит зря. Хорошими делами прославиться нельзя”. Вот такое впечатление, что это уже какой-то стал девиз Вашингтона», — сказала дипломат.

Захарова также отметила факт того, что подобные действия Соединённых Штатов напоминают о логике, характерной для криминальных элементов.

Дипломат добавила, что «США так мелко подгаживают, чтобы все знали, что они это делать умеют», однако весь мир уже понял на что способен Вашингтон после событий в Ираке и Югославии, «Арабской весны», казни Саддама Хусейна и убийства Муаммара Каддафи, а также после преследований журналистов и похищений людей.