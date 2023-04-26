Звезда картины Вечный зов Владимир Борисов скончался в возрасте 75 лет

Прославился Борисов, снявшись в фильме "Вечный зов", В этом кинопроекте он воплотил образ Семена Савельева. Также он играл в таких фильмах, как "Емелян Пугачев", "На исходе лета", "На таежных ветрах" и многие других.

В некрологе сообщается, что Владимир Владимирович был из категории артистов, на которых зритель шел специально на спектакль.