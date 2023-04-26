Звезда картины Вечный зов Владимир Борисов скончался в возрасте 75 лет

Ушел в мир иной звезда легендарной советской картины "Вечный зов" Владимир Борисов.
Трагическую новость сообщил Самарский академический театр драмы им. Горького, на сцену которого в течение многих лет выходил актер.
Представители театра также информировали, что гражданская панихида по нему назначена на 28 апреля, Похоронен он будет на Городском кладбище.
О причине кончины именитого артиста информация отсутствует.
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