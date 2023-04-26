Звезда картины Вечный зов Владимир Борисов скончался в возрасте 75 лет

19:40 2023-04-26

Актер театра и кино Владимир Борисов ушел из жизни на 76-м году жизни. Что случилось с любимцем публики?

Ушел в мир иной звезда легендарной советской картины "Вечный зов" Владимир Борисов.

Трагическую новость сообщил Самарский академический театр драмы им. Горького, на сцену которого в течение многих лет выходил актер.

Представители театра также информировали, что гражданская панихида по нему назначена на 28 апреля, Похоронен он будет на Городском кладбище.

О причине кончины именитого артиста информация отсутствует.

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    Прославился Борисов, снявшись в фильме "Вечный зов", В этом кинопроекте он воплотил образ Семена Савельева. Также он играл в таких фильмах, как "Емелян Пугачев", "На исходе лета", "На таежных ветрах" и многие других.

    В некрологе сообщается, что Владимир Владимирович был из категории артистов, на которых зритель шел специально на спектакль.

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