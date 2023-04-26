Народный артист России Андрей Леонов в качестве подарка передал защитникам Донбасса грузовик

Народный артист России Андрей Леонов и директор театра «Ленком» Марк Варшавер передали санитарно-медицинской службе в зоне СВО среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости, сообщает КП.

Издание уточняет, что машина в течение сорока лет принадлежала Андрею Леонову. А теперь - послужит российской армии.

Я поддержал идею Леонова подарить свой грузовик тем, кому он сейчас больше всего нужен, - рассказал КП директор театра Марк Варшавер.

Это машина 80-го года выпуска. Старенький автомобиль, который был отремонтирован по моей просьбе. Надеюсь, Андрей Леонов сядет за руль, чтобы поехать на Донбасс и лично передать ключи от автомобиля медчасти в Донецке. Грузовик там пригодится.