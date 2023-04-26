Народный артист России Андрей Леонов в качестве подарка передал защитникам Донбасса грузовик

Народный артист России Андрей Леонов и директор театра «Ленком» Марк Варшавер передали санитарно-медицинской службе в зоне СВО среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости, сообщает КП.
Издание уточняет, что машина в течение сорока лет принадлежала Андрею Леонову. А теперь - послужит российской армии.
Я поддержал идею Леонова подарить свой грузовик тем, кому он сейчас больше всего нужен, - рассказал КП директор театра Марк Варшавер.
Это машина 80-го года выпуска. Старенький автомобиль, который был отремонтирован по моей просьбе. Надеюсь, Андрей Леонов сядет за руль, чтобы поехать на Донбасс и лично передать ключи от автомобиля медчасти в Донецке. Грузовик там пригодится.
Бесплатно восстановили ГАЗ-66 представители общественно-молодежной патриотической организации «Наследие».
Надеюсь, что машина поможет всем тем, кто обеспечивает наша победу. Она предназначена для санитарно-медицинских целей и, даст бог, принесет добро и пользу, - подчеркнул Андрей Леонов.
Автомобиль повышенной проходимости планируется отправить на Донбасс, заполнив гуманитарной помощью: провизией, бинтами, жгутами.
Эта не первая благотворительная акция «Ленкома». Ведущие артисты труппы также давали спектакли в подмосковном госпитале имени Вишневского раненым солдатам.
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