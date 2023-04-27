При попытке сбежать из России: за неуплату налогов задержана Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская задержана сотрудниками Следственного комитета РФ.
Знаменитости вменяется неуплата налогов в особо крупном размере, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на свой источник.
41-летняя блогер ранее заявляла, что разбогатела на "марафонах желаний", а также - благодаря своему красноречию и таланту общения с людьми.
Тётя знаменитости Галина Алцыбеева в интервью "Абзацу" призналась:
Мы в этот марафон не верим, никто не верит.
Ранее СМИ писали о том, что полиция проводит проверку блогера Елены Блиновской в связи с заявлениями от участниц ее марафонов, которые считают, что их обманули.
Пресс-служба СК РФ уточняет, что Блиновская была зедержана при попытке выехать за пределы России на автомобиле. При себе у Елены были авиабилеты на вылет в другую страну.
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