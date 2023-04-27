Блиновская арестована при попытке пересечь границу РФ на аредованном авто

Ролик, где задерживают блогера Елену Блиновскую, опубликован в Телеграм-канале СК РФ.

Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере 918 000 000 российских рублей и отмывании средств, добытых преступным путем.

Следователи, ведущие дело создательницы "Марафона желаний" утверждают, что она применяла схему "дробления" бизнеса.

Деньги, добытые подобным путем, злоумышленница легализовала через приобретение авто и оборудования для нужд компании, хозяином которой числится ее муж.

Известно, что арестована звезда интернета была при попытке пересечь границу России на автомобиле, который взяла в аренду.