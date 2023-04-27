Мизинцев снят с должности заместителя главы Минобороны России

«Как, что, за что - сложно предполагать. Потом всё узнаем», — написал российский военный корреспондент ВГТРК.

Сладков утверждает, что Михаил Мизинцев не пробыл в должности замглавы российского оборонного ведомства и года.

Кроме того, военкор отметил, что у генерал-полковника «судьба за этот год интересно сложилась», напомнив, что западные СМИ прозвали Мизинцева «мясником Мариуполя».

На данный момент официальных комментариев от Министерства обороны Российской Федерации об увольнении Мизинцева не поступало.