27 апреля глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков дал интервью представителям российской прессы, сообщив им, что на состоявшихся в Москве переговорах между Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином "не шло речи" в возвращении Украины в границы 1991 года.

Также Песков прокомментировал состоявшиеся переговоры между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским, которые прошли накануне в формате телефонного звонка. По словам политика, лидеры Китая и Украины имеют право на проведение подобных бесед, а Кремль позитивно оценивает усилия Пекина по урегулированию украинского кризиса.

Характерно, что в декабре минувшего года Зеленский публично заявил о том, что правительство Украины надеется вернуть границы страны к образцу 1991 года по итогам российской спецоперации, реинтегрировав крымский полуостров и другие утраченные территории в состав своего государства.

По мнению Владимира Зеленского, присоединение Крыма к Украине является безальтернативным не только для администрации Киева, но и для всего коллективного Запада, поскольку вопрос принадлежности крымского полуострова оказывает широкое влияние на архитектуру безопасности европейского региона.

Вместе с тем ранее глава правительства Крыма Сергей Аксенов заверил, что российские войска на полуострове готовы к отражению любых форм украинской агрессии.