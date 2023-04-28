В Вашингтоне опасаются утраты контроля над действиями ВСУ в отношении России

Как считает аналитик Марк Галеотти, чья статья была опубликована в британском издании The Spectator, у Вашингтона не всегда получается сдерживать Украину от действий, ведущих к эскалации конфликта с Россией.

США со своей стороны "прилагают всяческие усилия", чтобы не допустить обострения противостояния. Однако амбиции украинских спецслужб вызывают все большее опасение.

По мнению автора публикации, Белый дом отказывается поставлять отдельные виды оружия Украине, потому что намерен ограничить ВСУ в действиях, направленных на организацию вторжения на территорию России.

По словам Галеотти, растущие амбиции украинских спецслужб могут принести много проблем президенту Владимиру Зеленскому и вызвать серьезное обострение военного кризиса.