СК РФ: Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину

Отмечается, что в рамках предварительного расследования следователями ГСУ СК России по городу Москве будут устанавливаться лица, которые осведомили Блиновскую об охраняемой законом следственной тайне.

Кроме того, сегодня, 28 апреля, следствие обратится к Пресненскому районному суду с ходатайством об избрании в отношении блогера меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

В свою очередь, информагентство «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что Елену Блиновскую доставили в автозаке без окон в Пресненский суд Москвы, где, как ожидается, сегодня ей изберут меру пресечения.

Напомним, вчера, 27 апреля, сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Елену Блиновскую, организующую «марафоны желаний», по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

Блиновская была остановлена правоохранителями при попытке пересечь границу России на арендованной машине.