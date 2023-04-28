Днём пятницы, 28 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников пообщался с представителями прессы, сообщим им, что украинские Вооружённые силы завершили подготовку к началу полномасштабного контрнаступления и готовы к его началу в любой момент, ожидая соответствующего приказа от вышестоящего командования.

Накануне журналисты американской газеты Politico обнародовали сведения о том, что начало контрнаступления ВСУ запланировано на 30 апреля, о чём стало известно благодаря утечке секретной документации из Пентагона, в которой фигурировали данные о возросших потребностях украинской армии и требования поставить оружия Киеву именно к этой дате.

Советник Зеленского Михаил Подоляк подверг резкой критике статью Politico, призвав репортёров из США не разглашать планы Генштаба армии Украины, поскольку это может нанести непоправимый урон украинской контрнаступательной операции. В то же время лидер Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что у СМИ не может быть данных о грядущем контрнаступлении.

Характерно, что в публикации Politico была представлена версия направленности украинской контрнаступательной операции, которая по версии журналистов состоится в Запорожской области и Луганской Народной республике, поскольку таким образом ВСУ хотят отрезать российские войска в зоне СВО от сообщения с Крымом.

В апреля американские полицейские задержали 21-летнего лётчика ВВС Соединённых Штатов Джека Тейшейру, который является главным подозреваемым в деле о "сливе" секретной документации Пентагона.