Накануне новый молдавский премьер-министр Дорин Речан публично заявил, что Владимир Путин и вышестоящее российское руководство не сможет приехать на территорию Молдавии, поскольку местные власти и правоохранители незамедлительно воспрепятствуют подобной поездке, о чём в Кремле предупреждены.

28 апреля на высказывание Речана отреагировал бывший российский президент Дмитрий Медведев, опубликовавший новый пост в своём Telegram-канале. В сообщении Медведева говорится, что ни Путин, ни другие политики из России не намерены посещать Молдавию в ближайшее время.

Также Дмитрий Медведев заявил, что считает Молдавию несамостоятельным государством, правительство которого продало свою независимость Румынии, о чём свидетельствует законопроект о переименовании молдавского языка в румынский, что вызвало масштабные акции протеста в стране.

По мнению Медведева, молдавское население способно самостоятельно разобраться с местными чиновниками, которые фактически стали "предателями родины", ввиду чего российские власти и армия не намерена вмешиваться во внутренние дела Молдавии ни под каким предлогом.

Исключением Дмитрий Медведев назвал возможную агрессию Кишинёва в адрес Приднестровской Молдавской республики, отметив, что при таком развитии событий Москва не сможет остаться в стороне.