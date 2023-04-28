Опытный дачник рассказал, как он сделал тяжелый глинистый грунт легким и рыхлым

Чернозем - лучший вариант грунта для каждого садовода, но где ж его взять, такое везение выпадает не каждому.

Что можно сделать с тяжелым грунтом, чтобы получить хороший урожай, рассказал эксперт.

У глинистой почвы повышенная кислотность, такое мало кто любит из растений. Такую землю надо известковать.

Процедура полезна и нужна любой почве, иногда ее надо проводить даже для чернозема.

Используем доломитовую муку, мел, известь. Берем 400 г на квадратный метр.

Для разрыхления земли добавляем перепревший навоз, на метр квадратный полтора ведра, можно и два закинуть. Если добавляем перегной, заглубляем его на пол штыка лопаты.

Глинистые почвы надо хорошенько "перелопатить", комки земли не разбиваем, не разравниваем, оставляем как есть. Иначе земля после дождя поплывет, а потом превратится чуть ли не в цемент.

Свежий навоз раскладываем по поверхности, не закапываем.

Можно взять обычную солому, разложить по килограмму на метр квадратный.

Городские садоводы покупают обычно шрот сои или подсолнечника в гранулах. Вносятся под перекопку.

Еще один хороший разрыхлитель - опилки. Одно ведерко уйдет на квадрат почвы. Хвойные не добавляем. Перед тем, как вносить, опилки замочить в растворе мочевины.

Тогда они не заберут из земли азот и будут быстрее перегнивать.

100 г мочевины растворяем в 5 л воды. Этого хватит на ведро опилок. Герметично закрываем, настаиваем, пока опилки не потемнеют. Потом можно перекапывать.

Речной песок тоже используют для улучшения почвы. Квадрат земли требует ведра песка. Очень быстро разрыхляет грунт.

Минус в том, что делать это надо ежегодно пять лет. Выйдет накладно и трудоемко.

На глинистой почве можно посадить сидераты, которые лучше лопаты справятся с разрыхлением.

Выбираем овес, рожь, фацелия с мощными корнями. Зеленую массу можно прикопать, получим хорошее органическое удобрение.

Чернозем - лучший вариант грунта для каждого садовода, но где ж его взять, такое везение выпадает не каждому.

Что можно сделать с тяжелым грунтом, чтобы получить хороший урожай, рассказал эксперт.

У глинистой почвы повышенная кислотность, такое мало кто любит из растений. Такую землю надо известковать.

Процедура полезна и нужна любой почве, иногда ее надо проводить даже для чернозема.

Используем доломитовую муку, мел, известь. Берем 400 г на квадратный метр.

Для разрыхления земли добавляем перепревший навоз, на метр квадратный полтора ведра, можно и два закинуть. Если добавляем перегной, заглубляем его на пол штыка лопаты.

Глинистые почвы надо хорошенько "перелопатить", комки земли не разбиваем, не разравниваем, оставляем как есть. Иначе земля после дождя поплывет, а потом превратится чуть ли не в цемент.

Свежий навоз раскладываем по поверхности, не закапываем.

Можно взять обычную солому, разложить по килограмму на метр квадратный.

Городские садоводы покупают обычно шрот сои или подсолнечника в гранулах. Вносятся под перекопку.

Еще один хороший разрыхлитель - опилки. Одно ведерко уйдет на квадрат почвы. Хвойные не добавляем. Перед тем, как вносить, опилки замочить в растворе мочевины.

Тогда они не заберут из земли азот и будут быстрее перегнивать.

100 г мочевины растворяем в 5 л воды. Этого хватит на ведро опилок. Герметично закрываем, настаиваем, пока опилки не потемнеют. Потом можно перекапывать.

Речной песок тоже используют для улучшения почвы. Квадрат земли требует ведра песка. Очень быстро разрыхляет грунт. Минус в том, что делать это надо ежегодно пять лет.

Выйдет накладно и трудоемко. На глинистой почве можно посадить сидераты, которые лучше лопаты справятся с разрыхлением.

Выбираем овес, рожь, фацелия с мощными корнями. Зеленую массу можно прикопать, получим хорошее органическое удобрение.