Корнями вверх: в чем эффект такого необычного способа пикировки томатов

От качества рассады напрямую зависит и будущий урожай. Пересадка сеянцев в этой цепи - один из важных этапов. В ходе этой процедуры у растения образуются дополнительные корни под семядольным коленом.

При пикировке также отбирают и рассаживают наиболее крепкие и сильные сеянцы. Как правило, ее проводят, когда на сеянцах появились два настоящих листика.

Что такое голландский метод пикировки? Суть его в том, что корни под семядольное колено сгибают U – образно, затем пересаживают в новую емкость. При данной посадке образуются новые корешки.

Чтобы сеянцы при таком методе не сломались, их надо полить не позже, чем за пару дней до пикировки.

Этот способ позволяет культуре с раннего возраста нарастить усиленную корневую систему. Соответственно - укрепить здоровье всего растения.