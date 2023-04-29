Ученые Университета Огайо объяснили любовь людей к селфи

По мнению исследователей, такие фотографии делаются для того, чтобы передать эмоции и в будущем вспоминать их.

Такие выводы ученые сделали по итогам эксперимента, в котором участвовали 2 113 человек. Их задачей было делать селфи по определенному сценарию, например, с близкими людьми.

Как оказалось, что люди чаще соглашались сфотографироваться, если это было действительно важное для них событие.

Параллельно выяснилось, что любители селфи прекрасно знают, какой ракурс нужно выбирать для получения желаемого результата.