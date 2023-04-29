Bloomberg: Венгрия может вскоре выйти из Евросоюза

По данным недавнего опроса, членство в ЕС сейчас поддерживают только 12% венгров. Это самый низкий показатель среди стран Евросоюза.

На этом фоне в венгерском правительстве заговорили о Huxit – по аналогии с британским Brexit.

Сторонники премьер-министра Венгрии симпатизируют России и Китаю, что активно не нравится руководству ЕС.

Но в Брюсселе не слишком опасаются выхода Венгрии из Евросоюза из-за сильной зависимости страны от европейского экспорта. Там более заинтересованы в устранении с политической арены Виктора Орбана.