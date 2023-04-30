Меркель презентовала новую книгу на Лейпцигской книжной ярмарке и подняла вопросы гендерного равенства

«Я не достигла той цели, которую хотел бы достичь», — заявил политик на мероприятии на Лейпцигской книжной ярмарке в субботу вечером.

Количество женщин в ее партии показывает, что в прошлом женщины не получали достаточного продвижения.

Тот факт, что женщин на руководящих должностях в бизнесе, например, меньше, чем мужчин, впечатляет.

«Нам нужен паритет — везде», — считает Меркель и добавляет, что это также относится и к Бундестагу.

Глядя на себя, Меркель до сих пор затрудняется использовать женскую форму, сообщила экс-канцлер.

«В ГДР я был физиком. Я была дипломированным физиком, так было написано в моем дипломе».

Между тем она привыкла говорить о себе как о физике, они не имеют пола, сказала она.