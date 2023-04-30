Коммунальники пометили флажками места, где хозяева не убрались за своими собаками и это не всем понравилось

Вот уже несколько недель сотрудники отдела садоводства помечают помет красными флажками, чтобы привлечь внимание к поведению владельцев собак, которые не избавляются от отходов своих четвероногих друзей с помощью мешков.

«Многие горожане считают кампанию хорошей, некоторые даже спрашивали, где мы купили флаги, потому что они сами хотят ставить такие же», — рассказал главный садовник Карл-Йозеф Хёфер в комментарии для Немецкого агентства печати.

Некоторые флаги также были найдены в мусорных баках или просто уничтожены.

«Возможно, это «пострадавшие» владельцы собак», — отметил Хёфер.

Ряд владельцев собак в городе вели себя образцово и во многих местах использовали бесплатные мешки для собачьих отходов. Но безрассудное поведение некоторых владельцев собак подорвало общую репутацию любителей собак, констатировал главный садовник.

Муниципальным служащим не только неприятно находить такие «сюрпризы» при прополке, покосе или уборке дорожек и скверов, собачьи экскременты также представляют опасность для здоровья.